Israël en guerre : Tsahal élimine deux hauts responsables de la police du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que lors d’une opération dans la bande de Gaza, un avion de l’armée de l’air de Tsahal a éliminé le terroriste Zahar Khouli, connu sous le nom de « Abu Hamed », un haut responsable de la police du Hamas dans les camps centraux de Gaza.

Dans le cadre de ses activités, Zahar Khouli a entretenu des contacts avec d’autres terroristes de l’organisation et a encouragé des actes terroristes contre le front intérieur israélien.

Lors d’une autre opération, un avion de l’armée de l’air a également éliminé un autre terroriste, Rami Khalil Faki, un haut responsable de la police du Hamas, dans la région de Nuzirat. Dans le cadre de ses fonctions, il a commandé une force de terroristes armés qui menaient des actes de terreur contre les soldats israéliens dans l’enclave palestinienne. Son adjoint et quatre autres terroristes du Hamas ont aussi été tués durant l’attaque.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités