L’Iran confirme la mort du président Raïssi dans un accident d’hélicoptère

L’Iran a officiellement annoncé la mort de son président, Ebrahim Raïssi, et de son ministre des Affaires étrangères dans un accident d’hélicoptère. Cette annonce des médias d’Etat a été faite plus de 12 heures après le crash qui s’est produit dimanche après-midi, dans le nord-ouest du pays.

L’agence de presse privée iranienne Tasnim News avait indiqué quelques heures plus tôt que l’appareil avait été finalement localisé par les services de secours, dont les recherches avaient été entravées par l’épais brouillard et la pluie qui s’étaient abattus sur cette région montagneuse. Sur les images du site du crash diffusées par plusieurs groupes de presse, l’appareil qui transportait le président semble complètement détruit.

A la demande de Téhéran, Moscou a envoyé en Iran une cinquantaine de spécialistes des opérations de sauvetage, des véhicules tout-terrain ainsi qu’un hélicoptère. La Turquie a, elle, déployé 32 secouristes et un drone de vision nocturne qui a été opérationnel durant la nuit, tandis que l’Union européenne a annoncé avoir activé, à la demande de l’Iran, « le service de cartographie de réponse rapide CopernicusEMS » pour épauler Téhéran dans les recherches.

L’appareil qui transportait Ebrahim Raïssi, le ministre Hossein Amir-Abdollahian ainsi qu’un imam faisait partie d’un convoi de trois hélicoptères, dont deux ont atterri sans encombre à Tabriz, la grande ville du nord-ouest, d’où le chef d’Etat devait rejoindre Téhéran.

Le président iranien et sa délégation revenaient de l’inauguration d’un barrage faite aux côtés du président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, à la frontière entre les deux pays. Au cours d’une conférence de presse commune, il avait de nouveau apporté son soutien aux Palestiniens dans la guerre dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël. « Nous pensons que la Palestine est la première question du monde musulman, et nous sommes convaincus que les peuples d’Iran et d’Azerbaïdjan soutiennent toujours les peuples de Palestine et de Gaza et détestent le régime sioniste », a-t-il déclaré.

L’ultraconservateur Ebrahim Raissi, surnommé « le boucher de Téhéran », était âgé de 63 ans et avait été élu en 2021.