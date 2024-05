Israël en guerre : Tsahal a évacué près d’un million de palestiniens de Rafah en deux semaines

L’armée israélienne a révélé aujourd’hui qu’elle a réussi à évacuer environ 950 000 civils palestiniens de Rafah, en seulement deux semaines depuis le 6 mai.

Par ailleurs, environ 30 à 40 % de Rafah est désormais sous le contrôle de Tsahal et environ 60 à 70 % de Rafah a été complètement évacuée.

L’armée israélienne a également indiqué que les civils restants de Rafah, estimés entre 300 000 et 400 000 personnes, se trouvent presque tous près de la côte de Gaza, dans la région de Tel al-Sultan.

Parmi les personnes évacuées, l’écrasante majorité s’est déplacée vers le nord-ouest, vers al-Muwasi, tandis qu’un plus petit nombre s’est dirigé vers le centre de Gaza. Un nombre beaucoup moins important de personnes sont retournées à Khan Yunès, bien que cela ait été évoqué comme une possibilité réelle pour potentiellement des centaines de milliers de civils.

Cette évacuation réussie a été réalisée malgré les prévisions américaines selon lesquelles la population civile palestinienne ne pourrait pas être évacuée sans un nombre considérable de morts et seulement dans un espace long de quatre mois.

Concernant les combats en cours à Rafah, bien qu’il y ait certainement une résistance significative de la part des quatre bataillons du Hamas, l’armée israélienne a déclaré qu’elle les avait pour l’essentiel pris par surprise.

Tsahal précise qu’après une résistance initiale précoce et plus unifiée, il semblerait que les bataillons du Hamas aient entamé un processus de démantèlement, de fuite ou de dissimulation pour tenter de mener une bataille de type guérilla à une date ultérieure.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 132 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités