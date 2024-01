Israël en guerre : l’État d’Israël se prépare à l’éventualité d’accueillir des otages qui reviendraient enceintes

Selon les informations du site israélien Walla, le ministère israélien des Affaires sociales, en collaboration avec l’armée et le ministère de la Santé, se préparerait à la possibilité d’accueillir des otages femmes qui reviendraient de captivité enceinte suite à des viols commis par des terroristes du Hamas.

Plus précisément, Les responsables israéliens de la santé se préparent à accueillir des femmes à un stade de grossesse plus au moins avancé et à l’éventualité que ces femmes décident d’avorter.

Dans un premier temps, ces otages seront accueillis l’hôpital Wolfson de Holon, près de Tel-Aviv. Las-bas, le personnel médical procédera à des échographies ainsi qu’à des divers examens relatifs à leur grossesse.

Dans un deuxième temps, sur un plan psychologique, ces femmes seront accompagnées par des thérapeutes qui auront pour but de les aider à prendre la bonne décision pour leur bébé. Si elles décident de poursuivre leur grossesse, ces ex-otages bénéficieront d’un soutien psychologique, juridique et financier.

Pour le moment, aucun cas de grossesse suite à un viol n’a été rapporté depuis le retour de captivité des 120 otages israéliens à la fin novembre. Néanmoins, certains médecins israéliens ont depuis confirmé à des médias internationaux que les otages israéliens ont subis des abus sexuels durant leurs captivités.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités