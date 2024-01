Israël en guerre : des manifestants israéliens bloquent depuis des heures l’entrée des camions d’aide humanitaire pour Gaza

Des manifestants israéliens du mouvement israélien « Tsav 9 » et de l’organisation « Mères des combattants » bloquent depuis des heures, au poste de contrôle de Kerem Shalom, les camions d’aide humanitaire qui doivent partir pour Gaza.

Parmi les manifestants figures les familles des otages israéliens, les familles des soldats tombés au combat à Gaza, des réservistes démobilisés, ou encore des civils du sud et du nord d’Israël qui ont été déplacés.

Des manifestants ont été vus portant des pancartes indiquant : « L’aide humanitaire tue des soldats de Tsahal » Les manifestants ont également installé des tentes près de la frontière, envoyant le message qu’ils sont prêts à rester longtemps, même la nuit et qu' »aucune aide ne sera acheminée jusqu’au retour du dernier otage ».

« Aucune aide ne passera tant que le dernier otage ne sera pas revenu, aucun équipement ne sera transféré à l’ennemi« , a indiqué le mouvement Tsav 9.

Hana Giat, membre de l’organisation « Mères des combattants », dont le mari et les deux fils combattent à Gaza, a aussi déclaré que « toute aide au Hamas doit être conditionnée au désarmement de ses forces et à la restitution de tous les otages« .

L’action des manifestants a déjà eu des conséquences : le mouvement Tsav 9 a affirmé que les manifestants ont réussi à contourner les barrages de police sur le chemin vers Kerem Shalom, à travers les champs de la région et que des dizaines de camions ont fait demi-tour devant l’insistance des protestataires.

Actuellement, le poste-frontière de Keren Shalom est fortement gardé par de nombreux soldats et policiers israéliens qui tentent d’empêcher les manifestants de bloquer les camions d’aides.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités