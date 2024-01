Israël en guerre : Israël discute d’un accord de trêve d’un mois à Gaza et aurait offert l’exil à Mohammed Deif et à Yahya Sinwar pour mettre fin à la guerre

Selon les informations de l’agence de presse britannique Reuters, l’État d’Israël et le Hamas ont actuellement des négociations intenses concernant un possible accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Reuters, qui se base sur les dires de trois sources étrangères, affirme que l’État hébreu et le Hamas sont largement d’accord sur le principe qu’un échange d’otages israéliens contre des terroristes palestiniens emprisonnés en Israël, pourrait avoir lieu pendant un cessez-le-feu d’un mois. Néanmoins, le plan-cadre est retardé par les divergences des deux parties sur la manière de mettre fin définitivement à la guerre.

Un responsable palestinien proche des efforts de médiation a révélé à Reuters, que tandis qu’Israël cherche à négocier étape par étape, le Hamas recherche « un accord global » qui convienne à un cessez-le-feu permanent avant la libération des otages au cours de la phase initiale.

Deux sources de sécurité égyptiennes ont également déclaré à l’agence de presse britannique que des travaux étaient en cours pour convaincre le Hamas d’accepter une trêve d’un mois suivie d’un cessez-le-feu permanent. Cependant, le Hamas demande des garanties sur la réalisation de la deuxième phase de l’accord, afin d’accepter la trêve initiale, ont indiqué les sources.

Reuters dévoile que l’une des propositions d’Israël est de mettre fin à la guerre si le Hamas expulse six hauts dirigeants de Gaza. Cependant, le Hamas a « absolument » rejeté cette proposition.

L’agence de presse londonienne a indiqué que la liste comprenait les cerveaux des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, à savoir Yahya Sinwar et Mohamed al-Deif, qui sont les principaux hommes à abattre pour d’Israël durant la guerre. Les deux terroristes se cachent en ce moment au plus profond du vaste réseau de tunnels du Hamas à Gaza.

Hier, le Hamas a rejeté la proposition israélienne sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui prévoyait la trêve des combats durant deux mois dans l’enclave palestinienne en échange de la libération de tous les otages israéliens. L’accord prévoyait également le retrait des troupes de Tsahal dans certaines zones de Gaza et la libération par Israël des terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités