Israël en guerre : L’État d’Israël va acheter 40 000 tentes afin de préparer l’évacuation des palestiniens de Rafah avant l’opération de Tsahal

Selon les informations du Jerusalem Post, le ministère israélien de la Défense a acheté 40 000 tentes pour faciliter l’évacuation des civils palestiniens de Rafah avant le début de l’opération terrestre de Tsahal dans la ville du sud de la bande de Gaza.

Bien que le ministère ait reconnu au Jerusalem Post que 40 000 tentes ne suffiraient pas pour accueillir les 1,4 million de civils palestiniens actuellement à Rafah, cela est néanmoins considéré comme un pas en avant significatif.

Malgré le retrait des forces israéliennes à Khan Yunès, qui est survenu dimanche, l’opération militaire de Tsahal à Rafah reste la priorité de l’establishment israélien. Hier, suite aux menaces d’Itamar Ben Gvir de quitter la coalition, Benjamin Netanyahu a affirmé qu’une date avait été fixée pour une offensive israélienne dans la ville de Rafah.

Il y a une semaine, le média qatari Al-Araby Al-Jadeed, qui se base sur des sources égyptiennes, avait rapporté que l’opération de Tsahal à Rafah pourrait débuter avant la fin du mois d’avril.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités