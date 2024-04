Israël en guerre : La Turquie impose des restrictions à l’exportation à l’État d’Israël tant qu’un cessez-le-feu n’est pas déclaré à Gaza

Le ministère turc du Commerce a annoncé aujourd’hui que La Turquie restreindra ses exportations d’un large éventail de produits vers Israël, notamment l’acier et le carburéacteur, jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu soit opérationnel dans la bande de Gaza.

Il s’agit de la première mesure significative de la Turquie à l’encontre d’Israël après six mois de guerre. Jusqu’ici, la Turquie a dénoncé Israël pour sa campagne militaire à Gaza, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, soutenu les mesures visant à juger Israël pour génocide et envoyé des milliers de tonnes d’aide humanitaire aux gazaouis. Cependant, la Turquie a continué durant cette période à maintenir des liens commerciaux avec l’État hébreu.

« Cette décision restera en vigueur jusqu’à ce qu’Israël, conformément à ses obligations émanant du droit international, déclare de toute urgence un cessez-le-feu à Gaza et autorise le flux sans entrave d’une aide humanitaire suffisante dans la bande de Gaza« , a déclaré le ministère Turc du Commerce dans un communiqué.

Le ministère a également indiqué que les mesures s’appliqueraient à l’exportation de produits de 54 catégories différentes, notamment le fer, le marbre, l’acier, le ciment, l’aluminium, la brique, les engrais, les équipements et produits de construction, le carburant d’aviation, etc.

Israël Katz, le ministre israélien des Affaires étrangères, a réagi à la décision de la Turquie dans un post sur son compte X (anciennement Twitter), affirmant que le président Erdogan « sacrifie une fois de plus les intérêts économiques du peuple turc pour son soutien au Hamas. Nous réagirons en conséquence et préparerons une liste élargie de produits supplémentaires qu’Israël empêchera à la Turquie d’exporter ».

« Israël ne se soumettra pas à la violence, au chantage et ne se contentera pas de violations unilatérales des accords commerciaux et prendra des mesures parallèles contre la Turquie qui nuiront à l’économie turque« , a ajouté Israël Katz.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a aussi indiqué qu’il a appelé toutes les organisations pro-israéliennes aux États-Unis à cesser leurs investissements en Turquie et à empêcher l’importation de produits en provenance de ce pays.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 133 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités