Israël en guerre : Tsahal élimine un important financier du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que lors d’une opération ciblée à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, un avion de combat de Tsahal a éliminé Subhi Farwanah, un financier important impliqué dans le transfert de dizaines de millions de dollars au profit des activités de combat de la branche militaire du Hamas.

Tsahal explique également, dans son communiqué, que la capacité de combat de la branche militaire du Hamas dépend des fonds qui lui sont transférés par l’intermédiaire des changeurs de monnaie, et sans eux, cette capacité est considérablement affaiblie. Subhi Farwanah était l’un des rares et importants changeurs de monnaie à pouvoir transférer à la branche militaire du Hamas la somme d’argent nécessaire.

Subhi Farwanah a transféré des fonds à la branche militaire du Hamas pendant les combats actuels à Gaza, sachant que ces fonds étaient essentiels à la capacité continue de cette branche à combattre. Les fonds ont été utilisés, entre autres, pour le renforcement militaire, pour payer les salaires des terroristes durant la guerre et pour financer les activités de guerre du groupe islamique palestinien, pour toutes ses formations.

Tsahal indique aussi que le Hamas a recours à des financiers pour recevoir les fonds qui lui sont transférés d’Iran et de diverses sources de recrutement à l’étranger. Les échangeurs effectuent les transferts d’argent en utilisant notamment la méthode du blanchiment d’argent, tout en évitant le recours au système financier international.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités