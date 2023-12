Israël en guerre : un directeur d’un hôpital à Gaza admet que le Hamas utilise les hôpitaux « à des fins militaires »

Ahmed Kahlot, le directeur de l’hôpital « Kamal Edwan » à Jabaliya dans le nord de la bande de Gaza, qui a été arrêté le 12 décembre dernier par les forces de Tsahal et du Shin Beth, a fait des révélations importantes sur le fonctionnement du Hamas dans les hôpitaux de Gaza.

Lors de son interrogatoire dans le cadre de l’enquête du Shin Beth, Ahmed Kahlod a avoué que le Hamas prend le contrôle des hôpitaux de Gaza et les transforment en installations militaires.

« J’ai été recruté par le Hamas en 2010. Il y a environ 16 employés dans l’hôpital qui sont des militaires des brigades al-Qassem — médecins, infirmiers, ambulanciers et membres du personnel« , a affirmé Ahmed Kahlod lors de l’interrogatoire.

Ahmed Kahlot a également décrit comment le Hamas opère militairement dans les hôpitaux de Gaza notamment en cachant des agents terroristes dans les hôpitaux et en cachant des soldats de Tsahal kidnappés au sein même des hôpitaux.

« Ils se cachent dans les hôpitaux parce qu’ils croient qu’un hôpital est un endroit sûr et qu’ils ne subiront aucun mal s’ils se trouvent à l’intérieur d’un hôpital. Le Hamas a des bureaux à l’intérieur des hôpitaux. Il y a des endroits pour les hauts responsables, ils y ont également amené un soldat kidnappé. Il y a un endroit désigné pour les enquêtes et la sécurité intérieure. Ils ont tous des lignes téléphoniques privées à l’intérieur de l’hôpital. Le Hamas utilise des ambulances privées. Elles ont une couleur différente et n’ont pas de plaque d’immatriculation. Elles servaient à amener les soldats kidnappés et à transférer les corps. Une fois, je les ai suppliés d’emmener un blessé dans un autre hôpital pour le guérir, le soigner, ils ont refusé. Leur mission est plus importante« , a expliqué Ahmed Kahlod aux agents du Shin Beth.

Lors de son interrogatoire, L’ancien dirigeant de l’hôpital « Kamal Edwan » à Jabaliya a aussi exprimé sa colère envers le Hamas en déclarant que « les dirigeants du Hamas sont des lâches. Ils nous ont laissés sur le terrain pendant qu’ils se cachaient. Ils nous ont détruits »

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités