Israël en guerre : selon une enquête de la NBC, l’otage israélienne Noa Argamani ne serait pas entre les mains du Hamas

Le média américain NBC a publié aujourd’hui une enquête révélant que l’otage israélienne, Noa Argamani, qui avait été kidnappé le 7 octobre au festival Nova, dans le sud du Néguev, ne serait pas retenue en otage par le Hamas.

Selon les informations de NBC, Noa Argamani a plutôt été enlevée par une foule de gazaouis qui ont accompagné les terroristes du Hamas lors de l’invasion du 7 octobre. Pour le média américain, cette situation expliquerait pourquoi elle n’a pas été libérée lors des accords de cessez-le-feu le mois dernier.

Par ailleuirs, ill y a un mois, Mohammed ben Abderrahmane Al-Thani le premier ministre du Qatar, avait déclaré, que le Hamas avait perdu la trace de 40 otages israéliens qui sont maintenant détenus par des civils palestiniens dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités