Israël en guerre : Tsahal publiera au début de l’été son enquête concernant les failles sécuritaires israéliennes du 7 octobre

L’armée israélienne publiera à l’été 2024, probablement dès le mois de juin, sa première enquête intérimaire sur les échecs sécuritaires des forces de défense israélienne, qui ont permis aux terroristes du Hamas d’envahir le sud d’Israël le 7 octobre.

Lors de cette enquête, les responsables de Tsahal vont examiner les actions des différentes unités, commandements et branches militaires. L’enquête portera également sur la totalité des évènements liés au conflit, incluant les périodes précédents les massacres du 7 octobre.

Des investigations supplémentaires seront aussi mises en œuvres par des comités externes, présidés par des généraux retraités de Tsahal. Les possibles démissions ou licenciement ne seront officialisés qu’après la fin de l’enquête.

Tsahal souhaite rendre publique les principales révélations de l’enquête dans le but de corriger les failles sécuritaires, de préparer l’avenir et de restaurer la confiance dans la population israélienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités