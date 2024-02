Israël en guerre : l’État d’Israël estime que l’Égypte a négligé sa frontière avec Gaza et a permis au Hamas de se renforcer

Selon les informations du journal qatari Al-Araby Al-Jadeed, Israël aurait envoyé un rapport examiné par plusieurs pays, qui démontre que l’Égypte a négligé la zone située entre la bande de Gaza et le Sinaï.

Selon le rapport, la négligence des autorités égyptiennes a permis au Hamas de renforcer ses capacités militaires et de mener ainsi les massacres survenus en Israël le 7 octobre.

Néanmoins, selon le média qatari, le rapport israélien ne contient pas de preuves claires concernant les faiblesses des autorités égyptiennes. Un diplomate égyptien cité par le média qatari a par ailleurs indiqué qu’Israël n’a pas accusé l’Égypte de fournir des armes au Hamas, mais a noté que cela pourrait être dû à une erreur humaine dans la sécurité des frontières.

Le journal Al-Araby Al-Jadeed explique également que ce rapport a pour but, pour l’establishment israélien, de montrer la nécessité d’une opération militaire à Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités