Israël en guerre : Tsahal s’empare de plusieurs institutions gouvernementales du Hamas dans la bande de Gaza

L’armée israélienne vient d’annoncer qu’elle a pris le contrôle de plusieurs bâtiments importants du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza.

Les forces de Tsahal se sont emparés, au cours des combats, du Parlement du Hamas, du bâtiment du gouvernement, du quartier général de la police du Hamas et d’une faculté d’ingénierie qui servait d’institut pour la production et le développement d’armes.

Les combattants israéliens ont également pris possession du complexe « Gizat », qui abrite les installations d’entraînement de l’organisation terroriste du Hamas, le quartier général des opérations, les centres d’interrogatoire et les centres de détention.

En outre, les soldats de Tsahal ont attaqué le bâtiment de la Maison du gouverneur du Hamas, qui est utilisé comme installation terroriste et abrite les bureaux de l’armée et de la police du Hamas, les bureaux des renseignements militaires du Hamas, le quartier général du groupe terroriste et d’autres avant-postes, y compris des avant-postes utilisés par le Hamas pour entraînement en préparation à l’infiltration d’Israël le 7 octobre.

Ce succès militaire des forces de Tsahal montre l’avancée de l’opération terrestre de l’armée israélienne dans la bande de Gaza, et l’affaiblissement de la structure du Hamas dans l’enclave palestinienne.

Hier soir, Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, a d’ailleurs indiqué que le Hamas a perdu le contrôle de la bande de Gaza et que ses combattants fuient maintenant vers le sud.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités