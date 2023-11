Israël en guerre : le ministre français des Armées se rendra cette semaine en Israël, une première depuis 2000

Sébastien Lecornu, le ministre français des Armées, va entamer cette semaine, à partir d’aujourd’hui à vendredi, une tournée au Moyen-Orient ou il se rendra en Israël.

Il s’agit de la première visite d’un ministre français des Armées en Israël depuis l’année 2000.

Le ministère français des Armées précise, dans un communiqué, que Sébastien Lecornu se rendra, lors de sa tournée diplomatique, en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar.

Le but de cette visite au Moyen-Orient pour le ministre français est d’échanger sur la situation à Gaza avec les autorités des pays visités, notamment concernant la libération des otages, le droit d’Israël à se défendre dans le respect du droit de la guerre, et l’assistance humanitaire et la protection des populations civiles à Gaza.

Selon le communiqué, Sébastien Lecornu discutera également des « moyens d’éviter toute forme d’escalade, la lutte contre le terrorisme et les paramètres sécuritaires de la construction d’une solution politique ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités