Israël en guerre : Yoav Gallant laisse entendre qu’une opération militaire à Rafah est imminente, lors d’une visite à Gaza

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré aujourd’hui, lors d’une visite dans la bande de Gaza avec les forces de la 162e division de Tsahal, que « ceux qui pensent que nous retardons l’invasion de Rafah se rendront bientôt compte qu’il n’y a aucun endroit que nous ne puissions atteindre« .

« Nos forces peuvent atteindre n’importe quel endroit, et la conclusion est qu’il n’y a pas de refuge pour les terroristes à Gaza. Nous traduirons en justice toutes les personnes impliquées dans le massacre du 7 octobre — soit nous les tuerons, soit nous les jugerons en Israël. Il n’y a pas d’espace sûr, ni ici, ni en dehors de Gaza, ni dans tout le Moyen-Orient« , a ajouté le ministre israélien de la Défense.

Yoav Gallant a également parlé des récents efforts déployés pour envoyer davantage d’aide humanitaire dans la bande de Gaza et a affirmé que l’aide qui parvient aux civils « affaiblirait le Hamas tout en renforçant notre emprise sur la bande de Gaza »

Cette allusion claire d’une possible opération de Tsahal à Rafah, montre la détermination assumée de l’establishment israélienne concernant cette opération militaire cruciale.

Néanmoins, La possible opération militaire de Tsahal à Rafah suscite énormément d’inquiétude et de tension, notamment auprès des États-Unis. Samedi soir dernier, lors d’une interview à MSNBC, le président américain Joe Biden a déclaré qu’une invasion israélienne à Rafah constituerait une « ligne rouge » dans ses relations avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités