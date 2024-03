Israël en guerre : Une frappe aérienne israélienne élimine un haut responsable du Hamas au Liban

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué qu’un avion de combat de Tsahal a éliminé, dans la matinée, Hadi Ali Mustafa, un haut responsable du Hamas chargé des activités terroristes internationales du groupe islamique palestinien.

Hadi Ali Mustafa a été tué alors qu’il se trouvait dans son véhicule au Liban. Il vivait près de Tyr, dans le camp de Rashidieh, qui abrite une partie importante des palestiniens du Liban.

Dans son communiqué, Tsahal précise que Hadi Ali Mustafa a été impliqué dans la direction de cellules terroristes et d’activités terroristes sur le terrain et a également encouragé des attaques contre des cibles israéliennes et juives dans divers pays du monde.

En conclusion de son communiqué, l’armée israélienne précise que « les forces de sécurité continueront d’agir contre l’organisation terroriste du Hamas dans tous les domaines où elle opère ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités