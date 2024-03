Israël en guerre : un attentat à l’arme blanche fait deux blessés à l’entrée de Jérusalem, le terroriste neutralisé

Deux personnes, membres des forces de sécurité israéliennes, ont été blessées lors d’une attaque terroriste au couteau à un poste de contrôle à l’entrée de Jérusalem tôt ce matin. L’attaque a eu lieu au point de contrôle d’un tunnel à Gush Etzion.

L’attaque a été perpétrée par un terroriste de 15 ans qui, à 8h15 du matin, est arrivé au passage du tunnel à vélo en provenance de la région de Jérusalem. Alors que les forces de sécurité au passage tentaient de le contrôler, le terroriste a sorti un couteau et a commencé à poignarder les forces de l’ordre sur place. Les forces de Tsahal et des gardes civils présents au passage ont neutralisé le terroriste par des tirs précis sans faire de nouvelles victimes.

Le terroriste a été ensuite identifié comme étant Mohamed Abu Hamed, originaire d’al-Khader, près de Bethléem.

Un homme de 25 ans et une femme de 18 ans ont été légèrement blessés. Un soldat de Tsahal au poste frontière a été légèrement blessé et reçoit des soins médicaux, sa famille a été informée.

Le maire du conseil régional de Gush Etzion et président du conseil de Yesha, Shlomo Ne’eman, a réagi à cet attentat en déclarant que « le peuple d’Israël ne sera pas intimidé par ces barbares, et ils ne rompront pas non plus notre lien éternel avec la Terre d’Israël« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités