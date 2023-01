Israël : Le ministre de la Sécurité nationale israélien Itamar Ben Gvir interdit les drapeaux palestiniens dans l’espace public

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a ordonné dimanche à la police israélienne de retirer tout drapeau palestinien flottant dans les espaces publics, estimant que ces drapeaux « incitent et encouragent le terrorisme« .

« J’ai donné des instructions pour le retrait des drapeaux, qui soutiennent le terrorisme, de l’espace public et pour arrêter l’incitation à la haine contre l’État d’Israël. La liberté d’expression ne s’étend pas à l’identification à un terroriste et à ceux qui veulent nuire aux soldats de Tsahal« , a déclaré Itamar Ben Gvir.

Cet ordre émis par le ministre israélien de la Sécurité nationale va plus loin que la demande que le parti Otzma Yehudit avait placée dans son accord de coalition, qui appelait à interdire les drapeaux palestiniens dans les institutions publiques ou celles qui recevaient le soutien de l’État.

Itamar Ben Gvir a pris cette décision après que des drapeaux palestiniens ont été déployés lors d’une manifestation anti-gouvernementale à Tel-Aviv samedi soir.

Plus tôt samedi après-midi, le premier ministre Benjamin Netanyahu a accusé les manifestants d’incitation à la haine, contestant le flottement de drapeaux palestiniens et des pancartes comparant le ministre de la Justice Yariv Levin à un nazi et d’autres pancartes où on pouvait lire « Libérez la Palestine du régime colonial sioniste« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités