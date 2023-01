Israël : plus de 50 000 visiteurs juifs se sont rendus sur le mont du Temple en 2022

Selon les statistiques de l’ONG israélienne Beyadenu (ONG dédiée au renforcement du lien juif avec le mont du Temple) 51 483 visiteurs Juifs ont visité le Mont du Temple, contre 34 651 en 2021 et 20 684 en 2020.

Tout au long de 2022, 30 académies prémilitaires et trois écoles ont visité le site, considéré comme le plus sacré du judaïsme. Au cours du dernier trimestre de 2022, 61 hommes mariés, 20 femmes mariées et 19 Bar et Bat Mitsva ont visité le Mont du Temple.

Néanmoins, le PDG de Beyadenu, Tom Nisani a noté un nombre important « d’arrestations, d’interdictions et de détentions de centaines de visiteurs juifs« . Il affirme que ces arrestations sont dues à « des raisons absurdes comme prier, agiter le drapeau israélien ou essayer de manger des beignets de Hanoucca sur le mont du Temple ».

Plus précisément, l’ONG indique que 51 visiteurs juifs du mont du Temple ont été arrêtés l’année dernière, tandis que 90 fidèles juifs ont été détenus. 52 visiteurs du mont du Temple ont été interdits par ordre de la police.

Eliran COHEN pour Israel Actualités