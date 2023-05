Israël souhaite rejoindre la banque asiatique de développement

Selon les informations du site américain Jewish News Syndicate, L’économiste en chef du ministère israélien des Finances, Shira Greenberg, a participé la semaine dernière à la 56e conférence annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD) à Incheon, en Corée du Sud, en tant que représentante de l’État d’Israël.

Lors de la conférence, Shira Greenberg a rencontré de hauts responsables de la banque – dont son secrétaire, Muhammad Ahsan Khan – et les États membres pour discuter de la coopération avec Israël. La BAD est une banque régionale de développement étroitement calquée sur la Banque mondiale.

La participation de l’économiste en chef à la conférence annuelle de la BAD a été décrite comme une étape importante dans le processus d’adhésion d’Israël à la banque, qui devrait s’achever dans les mois à venir, après plusieurs années d’un processus mené par l’économiste en chef en coopération avec le ministère des Affaires étrangères.

« Rejoindre la BAD élargira les partenariats solides que l’État d’Israël a construit avec d’autres institutions financières internationales, notamment la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de développement et la Banque d’investissement dans les infrastructures de l’ASEAN« , a déclaré le ministère israélien des Finances

Le ministère a indiqué que dans ces institutions, Israël a contribué à divers partenariats dans les domaines de la cybersécurité, de l’eau, de l’agriculture et des énergies renouvelables, dans le but de transférer les connaissances, la technologie et l’expertise israéliennes aux secteurs public et privé des marchés émergents.

Eliran COHEN pour Israel Actualités