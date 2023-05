Le parlement européen adopte pour la quatrième année consécutive une résolution condamnant la haine antisémite dans les manuels scolaires palestiniens

Le Parlement européen a condamné l’incitation à la haine antisémite dans les manuels scolaires des écoles palestiniennes, dont certaines reçoivent un financement de l’Union Européenne.

La résolution, qui a été adoptée pour la quatrième année consécutive, a appelé l’UE à geler le financement de l’Autorité palestinienne jusqu’à ce que les manuels soient alignés sur les normes de paix et de tolérance de l’UNESCO.

La résolution « déplore le contenu problématique et haineux des manuels scolaires et des fiches pédagogiques palestiniens qui n’a toujours pas été supprimé« .

Les législateurs européens ont lié l’augmentation du terrorisme ces derniers mois en Israël et en Judée-Samarie à l’éducation et aux manuels scolaires palestiniens, déclarant que « l’éducation et l’accès des élèves à des manuels pacifiques et impartiaux sont essentiels, en particulier dans le contexte de l’implication croissante des adolescents dans les attaques terroristes« .

La résolution de cette année a souligné la nécessité de supprimer les références et les exemples antisémites plus que les versions précédentes.

Le contenu haineux « n’a toujours pas été supprimé« , indique la résolution, malgré les affirmations contraires de l’Autorité palestinienne, et par conséquent, le parlement « demande à la Commission d’examiner de près que l’Autorité palestinienne modifie rapidement le programme complet« .

Le Parlement européen a rejeté cinq tentatives de retrait de la résolution, surmontant une campagne de lobbying menée par la délégation de l’AP à Bruxelles et des ONG pro-palestiniennes.

En septembre 2022, une enquête du média israélien Israel Hayom et de l’Institut pour le suivi de la paix et de la tolérance culturelle dans l’éducation scolaire avait révélé que les manuels scolaires palestiniens nient les évènements de la Shoah et glorifient l’attentat de Munich qui a eu lieu en 1972.

Eliran COHEN pour Israel Actualités