Opération bouclier et flèche : les tirs de roquettes contre Israël reprennent après que Tsahal a éliminé un commandant du Jihad islamique palestinien

Des sirènes ont retenti dans le sud d’Israël ce matin, quelques heures après que l’armée israélienne a annoncé qu’elle avait éliminé le commandant de l’unité des tirs de roquettes du Jihad islamique palestinien et deux autres membres du groupe terroriste à Gaza.

Les alertes ont été entendues à Kissufim et Nirim et dans des kibboutzim situé dans le nord-ouest du désert du Néguev adjacent à la bande de Gaza.

Six mortiers ont été tirés vers Kissufim, dont deux interceptés par le dôme de fer.

Tsahal a affirmé sur son compte Twitter qu’Ali Hassan Muhammad Ghali, le commandant de l’unité des tirs de roquettes du Jihad islamique palestinien, était une figure centrale du groupe terroriste et le responsable des récents tirs de roquettes lancés contre Israël.

Les Forces de défense israéliennes ont également signalé que les terroristes de Gaza avaient tiré 507 roquettes et mortiers sur Israël depuis le début de « l’opération Bouclier et flèche ».

Sur ces 507 lancements, 368 projectiles ont traversé le territoire israélien et 110 ont échoué à Gaza. Quatre civils palestiniens, dont une fillette de 10 ans, ont été tués par les tirs de roquettes ratés, selon Tsahal.

Les défenses aériennes israéliennes ont intercepté 154 roquettes en route vers les centres de population, pour un taux d’interception d’environ 95 %.

Tsahal a aussi indiqué que 147 sites terroristes ont été ciblés dans la bande de Gaza depuis le début de l’opération militaire.

La situation est extrêmement tendue entre le Jihad islamique palestinien et l’État d’Israël depuis la mort en prison d’un haut responsable du groupe terroriste, Khader Adnan, après une grève de la faim de 87 jours. Les responsables du Jihad islamique palestinien avaient averti qu’Israël « paierait un lourd tribut » si Khader Adnan mourait en détention.

La semaine dernière, le Jihad islamique palestinien ainsi que le Hamas ont tiré plus de 100 roquettes sur Israël. Un cessez-le-feu entre les groupes terroristes palestiniens et l’État hébreu a dû être négocié par l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies.

Eliran COHEN pour Israel Actualités