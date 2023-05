Opération bouclier et flèche : Yoav Gallant affirme à son homologue américain qu’Israël est prêt à une opération « prolongée » à Gaza

Lors d’un entretien téléphonique, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a informé hier soir son homologue américain Lloyd Austin des derniers développements concernant l’opération « bouclier et flèche » contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza.

Yoav Gallant a informé Lloyd Austin de l’élimination de plusieurs hauts dirigeants du JIP et a détaillé les menaces imminentes qu’ils avaient posées. Il a en outre noté « la préparation de Tsahal pour chaque scénario opérationnel, y compris une campagne prolongée sur plusieurs fronts ».

Le ministre israélien de la Défense a souligné que le Jihad islamique palestinien avait lancé plus de 500 roquettes sans discernement sur des centres civils israéliens depuis que le conflit a éclaté mardi matin.

Yoav Gallant a conclu l’appel en remerciant Lloyd Austin pour son « soutien continu au droit d’Israël à se défendre et pour le partenariat sans précédent entre les établissements de défense des pays« .

Plus tôt hier, le ministre israélien de la Défense a demandé l’approbation du Cabinet du premier ministre israélien pour étendre la déclaration d’urgence en vigueur pour les communautés situées à moins de 40 kilomètres de la bande de Gaza à toutes celles situées à moins de 80 kilomètres de celle-ci.

L’extension permettrait à Tsahal de déterminer les directives de sécurité pour la population civile, d’empêcher les grands rassemblements et de fermer les sites concernés dans certaines parties du centre d’Israël, y compris Tel-Aviv.

La situation est extrêmement tendue entre le Jihad islamique palestinien et l’État d’Israël depuis la mort en prison d’un haut responsable du groupe terroriste, Khader Adnan, après une grève de la faim de 87 jours. Les responsables du Jihad islamique palestinien avaient averti qu’Israël « paierait un lourd tribut » si Khader Adnan mourait en détention.

La semaine dernière, le Jihad islamique palestinien ainsi que le Hamas ont tiré plus de 100 roquettes sur Israël. Un cessez-le-feu entre les groupes terroristes palestiniens et l’État hébreu a dû être négocié par l’Égypte, le Qatar et les Nations Unies.

Eliran COHEN pour Israel Actualités