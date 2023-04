Israël : Un ministre prépare un projet de loi qui vise à faire du sionisme « une valeur directrice » dans la politique gouvernementale

Yitzhak Wasserlauf, le ministre israélien du Développement de la périphérie du Néguev et de la Galilée, a annoncé hier qu’il va présenter un projet de loi qui viserait à faire du sionisme une « valeur directrice et cruciale » dans la détermination de la politique gouvernementale.

Il a déclaré que la mesure serait votée lors de la réunion du Cabinet dimanche, bien que les médias israéliens aient rapporté que le texte est toujours en cours de finalisation.

« Nous continuerons à agiter le drapeau du sionisme pour l’expansion de la présence juive et la sécurité », a déclaré Yitzhak Wasserlauf.

Le membre du parti Otzma Yehudit a ajouté que la législation de cette loi « donnerait la préférence aux soldats de Tsahal et aux vétérans de l’armée, renforcerait le lien de la nation juive avec son pays et renforcer le Néguev, la Galilée, la Judée et la Samarie. »

Yitzhak Wasserlauf a également expliqué que l’objectif primordial de ce projet de loi est de mettre en pratique la loi sur l’État-nation de 2018.

Adoptée en 2018, la « Loi Israël, État-Nation du peuple juif » est une loi fondamentale qui stipule que » l‘État d’Israël est l’État-nation du peuple juif, dans lequel il exerce son droit naturel, religieux et historique à autodétermination. » La loi ajoute que « la réalisation du droit à l’autodétermination nationale dans l’État d’Israël est unique au peuple juif« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités