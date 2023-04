Le ministre israélien des Affaires étrangères en visite à Madrid pour discuter de la menace iranienne

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rencontré aujourd’hui à Madrid son homologue espagnol José Manuel Albares, pour discuter entre autres de la menace du nucléaire iranien.

« L’Europe et le monde entier doivent faire face à l’Iran avec un front uni et agressif afin d’empêcher un Iran nucléaire. La façon d’y parvenir est de lancer des sanctions économiques et politiques accompagnées d’une menace militaire crédible. L’Espagne assumera bientôt son rôle de président de l’Union européenne, et dans mes entretiens, je demanderai que la question iranienne ait plus de poids dans les discussions et les décisions européennes« , a déclaré Eli Cohen avant son entretien avec José Manuel Albares.

« De plus, je vais être clair… Israël n’est pas opposé à l’aide humanitaire aux palestiniens, mais nous n’accepterons pas la fourniture de fonds qui atteindront des facteurs d’incitation et encourageront indirectement le terrorisme. Israël et l’Espagne ont de nombreux domaines d’intérêt commun et j’ai l’intention de présenter des méthodes d’approfondissement des relations entre nos pays sur les questions cyber, les technologies financières, la lutte contre la désertification et plus encore« , a ajouté le ministre israélien des Affaires étrangères.

Eli Cohen a également rencontré la présidente du parlement espagnol, Meritxell Batet, les dirigeants de la Chambre de commerce Espagne-Israël et des représentants de la communauté juive espagnole.

Eliran COHEN pour Israel Actualités