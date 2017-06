La plus grande reproduction de L’arche Sainte a été vandalisée à Jérusalem

Des vandales ont détruit cette nuit, vers 3 heure du matin, la plus grande reproduction de l’Arche Sainte alors qu’elle était exposée à Jérusalem. Des policiers étaient présent mais ils n’ont pas pu empêcher cet acte de vandalisme.

Le suspect a Cependant été arrêté, il s’agirait, selon la police, d’un juif orthodoxe.

Cette reproduction avait été exposée au public lundi, la veille de Chavouot, sur la place Zahal, en face de la vieille ville de Jérusalem.

Cette reproduction faisait 800 kg pour 3 mètres de hauteur, 5 mètres de long et 1,6 mètres de large.

Elle était faite de bois, de fer et de pierre, peinte avec de l’or. Il a fallu 4 mois et 12 artistes pour la réaliser. Elle a été fabriquée en 2012 et son prix est estimé à des dizaines de milliers de dollars.

On ne connait pas pour le moment les motivation de l’individu qui a détruit l’arche.

L’artefact devrait cependant pouvoir être réparé.

Avant la destruction

Source Koide9enisrael