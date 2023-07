Le ministre israélien des Affaires étrangères demande à la France d’user de son influence pour éviter un conflit militaire entre Israël et le Hezbollah au Liban

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a exhorté la France à aider à prévenir un conflit militaire avec le Hezbollah le long de la frontière nord d’Israël au Liban, lors de sa rencontre hier à Paris avec son homologue français Catherine Colonna.

« J’ai demandé à la ministre française des Affaires étrangères, Colonna, d’exercer l’influence de la France au Liban afin d’arrêter les provocations du Hezbollah qui mettent en danger la stabilité régionale« , a déclaré Eli Cohen sur son compte Twitter.

Récemment La tension a augmenté entre Israël et le Hezbollah qui a fortifié son armée le long de la frontière entre les deux pays.

Plus tôt ce mois-ci, Tsahal a stoppé une tentative d’infiltration du Hezbollah en Israël, blessant un certain nombre de terroristes du Hezbollah. Le mois dernier, le Hezbollah s’est infiltré en Israël et a installé une installation militaire près d’une base de Tsahal à Har Dot, le long de la frontière.

Eliran COHEN pour Israel Actualités