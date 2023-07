Un commissaire européen s’engage à geler le financement de l’Autorité palestinienne à cause de l’incitation à la haine antisémite présent dans les manuels scolaires palestiniens

Olivér Várhelyi, le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement et qui supervise également l’aide à l’Autorité palestinienne, a exprimé récemment son soutien pour conditionner le gel du financement de l’AP.

Ces remarques font suite à deux résolutions du Parlement européen adoptées la semaine dernière exigeant la « suppression de toutes les références antisémites et la suppression des exemples qui incitent à la haine et à la violence contre Israël » dans les manuels scolaires palestiniens et appelant à un gel du financement de l’Autorité palestinienne.

Olivér Várhelyi a déclaré sur son compte Twitter que « l’incitation à la haine et à la violence et la glorification de la terreur violent les valeurs fondamentales de l’UE. C’est un poison pour notre société, en particulier dans les salles de classe et les manuels scolaires. Rien ne peut justifier de fermer les yeux, ni en Europe ni au-delà« .

En mai dernier, Olivér Várhelyi a déclaré que l’Union européenne « s’assurera qu’elle ne finance pas les manuels palestiniens qui incitent la haine contre Israël« . Il avait précédemment annoncé que l’Union européenne mènerait une deuxième étude sur les manuels de l’AP.

Eliran COHEN pour Israel Actualités