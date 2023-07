Le ministre israélien des Affaires étrangères rencontre l’ambassadrice américaine en Israël par intérim à Jérusalem

Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, a rencontré aujourd’hui la chargée d’affaires américaine, Stephanie Hallett à Jérusalem, trois jours après que l’ambassadeur Thomas Nides a mis fin à son mandat sans qu’aucun remplacement ne soit encore annoncé.

Dans un post sur son compte Twitter, Eli Cohen a souhaité à Stephanie Hallett « du succès dans son nouveau poste » et lui a assuré que sa porte « lui serait toujours ouverte pour promouvoir et renforcer la relation spéciale entre Israël et les États-Unis« .

Eli Cohen a également indiqué sur son post que lui et Stephanie Hallet ont discuté d’élargir le cercle de la paix et de la normalisation à d’autres pays arabes et musulmans, ainsi que de l’entrée d’Israël dans le programme américain d’exemption de visa.

Dans un communiqué publié vendredi, l’ambassade des États-Unis à Jérusalem a noté que Stephanie Hallett est « une diplomate de carrière qui a précédemment servi comme chef de mission adjoint à Mascate, Oman, et à Nicosie, Chypre« .

En tant que chargée d’affaires, elle occupera le poste jusqu’à ce que le Sénat américain nomme un nouvel ambassadeur américain en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités