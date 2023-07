Les forces israéliennes arrêtent huit personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté hier soir 8 personnes recherchées dans toute la Judée-Samarie.

Les soldats israéliens ont arrêté quatre personnes recherchées et ont confisqué des pièces d’armes et des cartouches de fusil M-16 dans la ville d’Hébron et dans les villages de Beitat et Senor.

Les combattants israéliens ont arrêté quatre autres personnes recherchées dans les villages de Himza et Beit Sira. Les forces israéliennes ont confisqué une carabine à air comprimé à Kfar Himza. Les 8 personnes arrêtées et les armes confisquées ont été transférées par les forces de sécurités pour un traitement ultérieur.

Il n’y a eu aucune victime parmi les forces israéliennes.

Eliran COHEN pour Israel Actualités