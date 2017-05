Le premier aquarium d’Israël ouvrira prochainement ses portes au zoo biblique de Jérusalem

Le premier aquarium d’Israël ouvrira prochainement au le zoo biblique de Jérusalem. Les visiteurs pourront y voir des requins, des tortues de mer et des milliers de poissons et de créatures marines. Cet aquarium sera constitué de 33 conteneurs répartis selon les trois mers d’Israël: la Méditerranée, la mer Rouge et la mer Morte.

La construction de cet immense aquarium a pris quatre ans, celui-ci permettra aux visiteurs de voir des hippocampes, des poissons colorés de la mer Rouge, des barracudas, des anguilles, des méduses ou encore des requins.

Ces créatures proviendront d’environ 20 pays, dont le Kenya, l’Indonésie, le Portugal ou encore des Pays-Bas.

La construction de cet aquarium a couté 100 millions de shekels, dont la moitié a été donné par la foundation de la famille Guttman, de New York.

L’eau salée sera produit au zoo avec des dizaines de milliers de tonnes de sel, en fonction du niveau de salinité des différentes mers. Il a été décidé de ne pas utiliser d’eau de mer en raison de la forte pollution.

Nir Barkat, le maire de Jérusalem, est arrivé à l’aquarium vendredi dernier, il a plongé dedans et a montré aux journalistes présents une pancarte sur laquelle était écrit « Maintenant, il y a une mer à Jérusalem ».

