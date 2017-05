Le Gouvernement Israélien a approuvé la construction du « Téléphérique de Jérusalem »

Le gouvernement Israélien a approuvé dimanche durant le Conseil des ministres spécial 50ème anniversaire de la réunification de Jérusalem, qui s’est déroulé dans les tunnels du Kotel, la construction d’un téléphérique reliant Jérusalem-Ouest à la vieille ville ! Bien évidemment, comme toujours, la validation de ce magnifique projet a susciter la colère des Palestiniens et de leurs complices de la communauté internationale.

Le Ministre du Tourisme, Yariv Levin, a publié un communiqué officielle disant que » Ce projet va faciliter l’accès au Mur des Lamentations aux touristes et aux visiteurs « .

La première phase du projet coûtera 200 millions de shekels.

De son côté, le Premier Ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré : » Nous allons construire un téléphérique reliant l’ancienne gare ferroviaire à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem qui se trouve au plus près du Mur ».Le téléphérique pourra transporter 3000 personnes par heur sur une distance de 1,4 km et à une vitesse de 21 km/h.

L’innauguration aura lieu en 2021.

Le géant français Suez Environnement avait décidé en 2015 de ne pas s’engager dans la construction du téléphériquealors que la société avait réalisé une étude de faisabilité.

Son retrait du projet avait été motivé par le fait que selon la communauté internationale, le Mur des Lamentations se trouve dans la partie Palestinienne de la ville…

Bien évidemment, l’annonce de la construction de ce projet a créé une levée de boucliers de toutes parts, non seulement chez les Palestiniens mais aussi chez tous les lobbyistes Internationaux.Source Koide9enisrael