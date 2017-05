Israël: 15 000 manifestants contre l’occupation des Territoires palestiniens

L’évènement est un réconfort pour des manifestants qui portent souvent un regard très sombre sur l’état actuel d’Israël. « Je suis très pessimiste sur le futur de ce pays. Mes parents l’ont construit et je vois qu’il va… en enfer », déplore une femme ayant du mal à retenir ses larmes.

Un peu plus loin, une mère de famille garde encore un peu d’espoir. Un espoir qu’elle veut passer à ses trois enfants venus avec elle. « Dans notre foyer, on essaye de leur dire que nous sommes tous égaux. Et que le chemin qu’on doit suivre, si on veut être libres nous-mêmes, c’est de libérer d’autres personnes », affirme-t-elle.

Les discours politiques se succèdent sur scène. A plusieurs reprises, la foule reprend le slogan « Bibi à la maison ». Mais elle écoute attentivement un message de Mahmoud Abbas. « Il n’y a pas de voix plus forte que celle d’une paix juste et inclusive », dit la lettre du président de l’Autorité palestinienne.

Au milieu de la foule, une femme lui répond : « J’espère que les Palestiniens peuvent entendre que nous voulons aussi la paix. »

