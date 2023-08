Le président de l’État d’Israël avertit le Hezbollah de ne pas s’en prendre à Tsahal

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog a affirmé aujourd’hui, lors d’une visite à un poste militaire israélien à la frontière libanaise, que le Hezbollah n’a pas intérêt à s’attaquer à Tsahal.

« Que personne parmi nos ennemis ne se trompe, en particulier le Hezbollah de l’autre côté de la frontière. L’armée israélienne est très forte, organisée et prête à tout scénario« , a déclaré Isaac Herzog sur son compte X.

Le président israélien a rajouté que « L’État d’Israël continuera à maintenir sa souveraineté et la paix de ses citoyens. À nos voisins, citoyens du Liban, je leur dis : nous voyons votre pays s’effondrer et nous tendons la main pour la paix. Vous ne méritez pas que l’Iran et le Hezbollah détruisent votre pays« .

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hezbollah depuis que Le groupe terroriste libanais soutenu par l’Iran a mené une série d’actes hostiles à la frontière avec l’État hébreu ces derniers mois, notamment en installant un avant-poste habité en avril à quelques mètres du côté israélien de la Ligne bleue mais au-delà de la barrière de sécurité israélienne. La position, située en face d’un poste de Tsahal, aurait été occupée par trois à huit terroristes du Hezbollah armés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités