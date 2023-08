Une entreprise israélienne signe un accord avec une entreprise saoudienne sur les énergies renouvelables

La plus grande entreprise d’énergie solaire d’Israël, SolarEdge, a signé hier un accord de coentreprise avec l’entreprise saoudienne Ajlan & Bros Holding dans le but de déployer des solutions intelligentes d’énergie renouvelable dans le royaume.

Cet accord de coentreprise soutiendra le déploiement de solutions intelligentes d’énergie renouvelable en Arabie saoudite et s’aligne sur l’initiative saoudienne « Saudi Vision 2030 », visant à réduire la dépendance de l’Arabie saoudite au pétrole d’ici la fin de la décennie.

Cette joint-venture offrira aux organisations du pays un portefeuille de produits de l’entreprise israélienne SolarEdge dans des domaines tels que la production, le stockage et la gestion de l’énergie, ainsi que la modélisation de sites et le conseil pour la transition vers les énergies renouvelables.

« Nous sommes fiers de collaborer avec AHB (Ajlan & Bros Holding) et de soutenir le parcours de l’Arabie saoudite vers la’ Vision 2023′. SolarEdge s’est engagé à conduire la transition mondiale vers les énergies renouvelables et, et cette coentreprise en est un exemple. Avec un soutien approprié pour les installations locales en Arabie saoudite, ils seront en mesure de passer rapidement à l’énergie solaire propre et d’atteindre les objectifs énergétiques ambitieux du pays« , a déclaré Tzvi Lando le PDG de SolarEdge.

La coentreprise sera établie dans la capitale du royaume, Riyad, où est basé le conglomérat du secteur privé.

La joint-venture sera gérée par des équipes des deux sociétés, avec Ajlan & Bros Holding comme actionnaire majoritaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités