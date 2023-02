Le Sultanat d’Oman ouvre son espace aérien aux transporteurs israéliens

Le Sultanat d’Oman a annoncé aujourd’hui qu’il va ouvrir son espace aérien aux survols des compagnies aériennes israéliennes.

« Cette décision historique raccourcira la durée des vols entre Israël et l’Asie et fera baisser le prix des billets. Je remercie le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le Conseil de sécurité nationale et le directeur général du ministère des Affaires étrangères« , a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

L’annonce intervient après des mois de pourparlers entre le ministère des Affaires étrangères et les autorités d’Oman, et après que l’Arabie saoudite a annoncé en juillet dernier lors de la visite du président américain Joe Biden en Israël l’ouverture de son espace aérien à « tous les transporteurs », ouvrant la voie aux compagnies aériennes commerciales israéliennes pour survoler le royaume.

La décision saoudienne s’était jusqu’ici avérée largement symbolique, car le raccourcissement des temps de vol entre Israël et des pays comme l’Inde et la Chine nécessitait une autorisation similaire d’Oman.

Eliran COHEN pour Israel Actualités