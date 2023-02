Le ministre israélien de la Défense veut « exterminer » le terrorisme en Cisjordanie

Lors d’une visite à Naplouse qui a eu lieu hier, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré que le terrorisme devait être exterminé.

Yoav Gallant, qui a été rejoint par le commandant de brigade, le lieutenant-colonel Shimon Siso, et le commandant de la patrouille Golani, le lieutenant-colonel Matan Feldman, a félicité les forces de Tsahal pour l’opération à Naplouse qui a eu lieu mercredi et qui s’est terminée par la compromission de terroristes recherchés

« Je félicite les forces de sécurité qui ont agi mercredi à Naplouse, sous la pression et sous un feu nourri, contre les terroristes qui prévoyaient de mener des attaques sur le territoire israélien. La combinaison entre les opérations de renseignement, la planification et l’exécution des combattants ont apporté une réussite impressionnante à nos forces, qui ont mené à bien leur mission et évité de nuire aux citoyens d’Israël », a déclaré Yoav Gallant.

Yoav Gallant a ajouté que « nous serons paralysés par le terrorisme partout jusqu’à ce que nous l’exterminions« .

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hamas depuis un raid de Tsahal qui a eu lieu mercredi à Naplouse et qui a provoqué la mort de 11 palestiniens (dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien) et d’une centaine de blessés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités