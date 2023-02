Les États-Unis sont « extrêmement inquiets » après le raid de Tsahal sur Naplouse

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré hier que les États-Unis « sont extrêmement préoccupés par les niveaux de violence en Israël et en Cisjordanie« , suite au raid violent de Tsahal à Naplouse.

« Nous sommes profondément préoccupés par un grand nombre de blessés et de pertes de vies civiles. Nous avons eu des conversations productives ces derniers jours avec les parties et les partenaires régionaux américains à l’appui des efforts visant à prévenir de nouvelles violences« , a déclaré Ned Price.

Il a poursuivi en disant que les États-Unis « reconnaissent les problèmes de sécurité très réels auxquels Israël est confronté « .

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l’impact du raid d’aujourd’hui pourrait faire reculer les efforts visant à rétablir le calme tant pour les israéliens que pour les palestiniens. Les événements d’aujourd’hui soulignent davantage le besoin urgent pour les deux parties de travailler ensemble pour améliorer la situation sécuritaire en Cisjordanie« , a affirmé Ned Price.

Le porte-parole du département d’État américain a aussi appelé « toutes les parties à s’abstenir d’actions qui attisent les tensions telles que l’incitation à la violence, les expulsions de familles de leurs maisons, les démolitions, les avancées des colonies et la légalisation des avant-postes« .

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hamas depuis un raid de Tsahal qui a eu hier à Naplouse et qui a provoqué la mort de 11 palestiniens (dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien) et d’une centaine de blessés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités