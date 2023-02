Tsahal frappe des installations du Hamas à Gaza en réponse à six tirs de roquettes visant Israël

Les Forces de défense israéliennes ont frappé des installations du Hamas dans la bande de Gaza hier soir, après que des terroristes palestiniens ont tiré six roquettes sur le sud d’Israël.

Des avions de combat israéliens ont frappé une usine de fabrication d’armes du Hamas dans le centre de Gaza, ainsi qu’un complexe militaire dans le nord de la bande utilisé pour stocker des armes navales.

« Le complexe est construit près d’une mosquée, d’une clinique, d’une école, d’un hôtel et d’un poste de police. C’est une preuve supplémentaire que l’organisation terroriste du Hamas place ses moyens militaires au cœur de la population civile« , a déclaré Tsahal dans un communiqué.

L’armée de défense israélienne a ajouté que « cette attaque est un coup dur porté à la capacité du Hamas à se fortifier et à s’armer. L’organisation terroriste porte la responsabilité de Gaza et paiera le prix des violations de la sécurité contre l’État d’Israël« .

Les frappes ont eu lieu après que des terroristes palestiniens ont tiré six roquettes sur le sud d’Israël, y compris à Ashkelon.

Le système de défense aérienne israélien, Dôme de fer, a intercepté cinq des roquettes, la dernière atterrissant dans une zone dégagée.

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hamas depuis un raid de Tsahal qui a eu hier à Naplouse et qui a provoqué la mort de 11 palestiniens (dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien) et d’une centaine de blessés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités