Raid sur Naplouse : L’État d’Israël se prépare face à des éventuelles attaques terroristes

L’establishment israélien de la défense se prépare à d’éventuelles attaques de vengeance et des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza après que 10 Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés lors d’affrontements armés entre des terroristes palestiniens et les forces israéliennes à Naplouse ce matin. Des dirigeants du Jihad islamique palestinien, du Hamas et des mouvements Lion’s Den figuraient parmi les personnes tuées.

Une source de sécurité israélienne de haut niveau cité par le journal israélien Jérusalem Post, a noté que les tensions étaient élevées depuis l’année dernière et qu’il est possible que le raid de Tsahal soit l’étincelle qui déclenche une escalade.

L’establishment de la défense se prépare à toutes les éventualités, telles que des attaques terroristes de vengeance en Cisjordanie, à Jérusalem et dans l’intérieur d’Israël ou des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.

Après l’opération de Tsahal, la police israélienne a relevé le niveau d’alerte dans tout le pays et renforcé ses forces près de la ligne de couture, à Jérusalem et dans les zones centrales, à la lumière des craintes d’éventuelles attaques de vengeance.

Eliran COHEN pour Israel Actualités