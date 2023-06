Les Pays-Bas arrêtent deux personnes soupçonnées d’avoir collecté des fonds pour le Hamas

Le ministère public néerlandais a annoncé cette semaine que les Pays-Bas ont arrêté un père et sa fille pour avoir collecté des fonds pour le Hamas.

L’homme de 55 ans et la femme de 25 ans originaire de Leidschendam sont soupçonnés d’avoir envoyé environ 5,5 millions d’euros à une organisation liée au Hamas, que les Pays-Bas ont proscrite comme organisation terroriste. De plus, ils sont soupçonnés d’appartenir à une organisation dont le but est de soutenir financièrement le Hamas.

Les autorités néerlandaises ont perquisitionné leur domicile à Leidschendam et une entreprise à Rotterdam, saisissant « d’importantes sommes d’argent », en plus d’un solde bancaire de 750 000 euros.

Le ministère public néerlandais a déclaré que l’enquête a été ouverte en réponse à des informations faisant état de transactions inhabituelles par la cellule de renseignement financier et à des articles de journaux sur une collecte de fonds en Europe pour le Hamas.

Les autorités néerlandaises n’ont pas nommé les suspects, conformément aux lois locales, mais des organisations pro-israéliennes ont déclaré qu’il s’agissait probablement d’Amin Abou Rashed et de sa fille Israa.

Israël a désigné Abou Rashed comme terroriste et membre du Hamas en 2013.

Eliran COHEN pour Israel Actualités