L’ancien dirigeant de l’Anti-Defamation League critique Joe Biden pour avoir « boycotté » Benjamin Netanyahu

Dans une interview au Jerusalem Post, L’ancien directeur de l’ADL, Abe Foxman, a critiqué le président américain Joe Biden pour son « boycott » du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Abe Foxman a expliqué que le refus de la Maison-Blanche d’adresser une invitation à Benjamin Netanyahu « envoie également le mauvais message non seulement aux ennemis d’Israël, mais aussi à ses amis et alliés. Lorsque des amis ne sont pas d’accord, ils doivent et doivent se rencontrer, se parler. Ce manque d’invitation est devenu un problème politisé ».

Il s’est aussi demandé pourquoi la Maison Blanche accueille à Washington des dirigeants de pays moins démocratiques qu’Israël.

« Si vous voulez, le président des États-Unis vient d’accueillir le premier ministre de l’Inde, une démocratie certainement imparfaite avec de graves violations des droits religieux et civils. Il vient aussi d’accueillir le roi Abdallah de Jordanie à la Maison Blanche, ce qui n’est pas exactement le paradigme d’un pays démocratique » a affirmé Abe Foxman.

Le dirigeant de l’ADL a ajouté que si « Mohammed bin Salman, le prince héritier d’Arabie saoudite indiquait qu’il voudrait venir à Washington, il recevrait un accueil chaleureux. Ce boycott sape la relation États-Unis-Israël »

Abe Foxman a également appelé Joe Biden à inviter Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche pour discuter de leurs différences.

Il y a deux mois, Le président des États-Unis, Joe Biden, avait déclaré, lors d’un point presse avec des journalistes américains, que Benjamin Netanyahu ne sera pas invité « à court terme » à la Maison-Blanche, à cause de la crise politique qui sévit en Israël liée aux protestations contre la réforme judiciaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités