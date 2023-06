Eli Cohen et Anthony Blinken discutent de l’Iran et des violences en Judée-Samarie lors d’un entretien téléphonique

Matthew Miller, le porte-parole du département d’État américain, a déclaré dans un communiqué que le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen et le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, se sont entretenus hier par téléphone et ont abordé « des questions d’intérêt mutuel, y compris les efforts pour faire avancer l’intégration d’Israël dans la région et contrer le comportement déstabilisateur de l’Iran ».

Selon le communiqué, Anthony Blinken a partagé « sa préoccupation face à la récente escalade de la violence, qui a directement touché les citoyens américains en Cisjordanie, et a souligné la nécessité pour toutes les parties de travailler pour désamorcer davantage la situation »

Il a également présenté ses condoléances « pour la récente attaque terroriste contre des citoyens israéliens en Cisjordanie »

Eli Cohen a affirmé sur son compte Twitter que lui et Anthony Blinken « ont discuté de l’élargissement des Accords d’Abraham et de la fixation d’une date pour le Forum du Néguev, avec la participation d’autres pays qui rejoindront le cercle de la paix ».

« Je lui ai dit que nous condamnons les événements dans lesquels les citoyens se font justice eux-mêmes, mais nous lutterons avec ferveur contre le terrorisme palestinien et ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger nos citoyens. De plus, nous avons parlé de faire avancer la lutte contre le nucléaire iranien, ainsi que de l’avancement du processus d’exemption de visa pour les citoyens israéliens« , a ajouté Eli Cohen.

Eliran COHEN pour Israel Actualités