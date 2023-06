Isaac Herzog souligne l’importance de la « lutte contre le terrorisme » lors d’un entretien avec Mahmoud Abbas

Le président israélien Isaac Herzog a appelé aujourd’hui le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour lui souhaiter une joyeuse fête d’Aïd al-Adha à la veille de la fête musulmane.

Isaac Herzog a souligné « l’importance de la lutte décisive et vigoureuse contre le terrorisme, l’incitation et la haine, et a souligné le prix et la douleur terribles que le terrorisme exige des familles endeuillées et de la société israélienne dans son ensemble ».

Le président de l’État d’Israël a également insisté sur « la nécessité d’agir avec force pour contrecarrer le terrorisme, qui nuit aux personnes, aux familles et aux communautés ainsi qu’aux chances de bon voisinage dans la région et au Moyen-Orient ».

Isaac Herzog a aussi indiqué qu’il condamnait fermement les torts causés à des palestiniens innocents par des juifs extrémistes ces derniers jours.

Eliran COHEN pour Israel Actualités