Benjamin Netanyahu se rendra prochainement en Chine pour une visite d’État

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu envisage de se rendre prochainement en Chine, a annoncé aujourd’hui son porte-parole.

Le bureau du premier ministre israélien a pris soin de souligner que la visite n’est pas censée être un message au président américain Joe Biden, qui a refusé d’inviter Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche.

Les dirigeants de la Chine ont invité Benjamin Netanyahu plus tôt cette année, et le bureau du premier ministre israélien a déclaré qu’il prévoyait de se rendre sur place, bien qu’aucune date n’ait été fixée. Benjamin Netanyahu a d’ailleurs informé l’administration du président américain Joe Biden de cette invitation il y a un mois.

Washington a critiqué les relations entre Israël et la Chine ces dernières années. Les administrations de l’ancien président américain Donald Trump et du président des États-Unis Joe Biden ont encouragé Israël à empêcher les entreprises chinoises de construire des infrastructures essentielles et d’investir dans des technologies qui pourraient présenter des risques pour la sécurité.

La semaine dernière, la Chine et l’Autorité palestinienne ont signé un accord de « partenariat stratégique » à Pékin. La signature a eu lieu lors d’une visite de quatre jours du président de l’AP Mahmoud Abbas dans la capitale chinoise.

Eliran COHEN pour Israel Actualités