Les réseaux sociaux s’enflamment: la terroriste soignée, le soldat poignardé patiente

C’est un simple « post », qui a enflammé hier (jeudi) les réseaux sociaux israéliens et relancé le débat sur les soins et premiers secours dispensés aux terroristes, une fois mis hors d’état de nuire.

Retour sur les faits : 9h30, une terroriste arabe s’approche des soldats en faction devant la localité de Mevo Dotan en Samarie, elle poignarde au ventre l’un d’entre eux avant d’être « neutralisée ». Comme toujours, les secours arrivent très rapidement. Deux équipes sont sur place, l’une militaire et la seconde du Maguen David Adom. Les secouristes évaluent d’emblée le degré des blessures et estiment que la terroristes est grièvement atteinte alors que le soldat, bien que blessé, est hors de danger. Ils vont donc pratiquer une réanimation auprès de celle qui, quelques instants plus tôt, avait entrepris de semer la mort.

Un infirmier assiste à la scène assez incongrue : le soldat blessé qui attend son tour, assis sur le côté de la route alors que toute une troupe de paramédics, s’affairent à redonner vie à la terroriste. Il prend un cliché, le publie sur sa page Facebook et déclenche une tempête.

« Le seul critère, sauver des vies »

Les réactions sont très vives. Nombreux sont ceux qui déplorent la priorité de soins, accordée à une terroriste et fustigent l’éthique et la déontologie des secouristes. « Comment puis-je expliquer à mon fils que si demain un terroriste tente de le tuer, il devra passer après lui à l’hôpital, nous marchons sur la tête », s’indigne une mère de famille. A l’inverse, de nombreux infirmiers militaires et médecins interviennent également dans les conversations expliquant qu’il n’y a rien de bien spécial dans cette histoire. « Nous avons tous prêté serment », écrit l’un d’entre eux. « Vous n’imaginez pas que nous traitions les blessé en fonction de leurs origines ou de la situation. Le seul critère qui importe lors de nos interventions, c’est de sauver des vies. Pour ce faire, nous traitons d’abord les cas urgents ».

Quant au soldat blessé, même s’il n’a pas été traité en priorité, il a été évacué rapidement vers un hôpital du centre du pays. Très légèrement atteint, il a pu regagner son domicile en soirée.

Source : http://coolamnews.com/reseaux-sociaux-senflamment-terroriste-soignee-soldat-poignarde-patiente/