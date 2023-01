L’État d’Israël transfert des fonds de terrorisme de l’Autorité palestinienne vers des victimes du terrorisme

Israël a transféré hier 138,8 millions de shekels des fonds de terrorisme de l’Autorité palestinienne aux victimes du terrorisme et à leurs familles.

« Nous avons promis de remédier à cela, et aujourd’hui, nous corrigeons une injustice. C’est un jour important pour la morale, pour la justice et pour la lutte contre le terrorisme. Il n’y a pas de plus grande justice que de compenser les fonds de l’Autorité palestinienne, qui agit pour soutenir le terrorisme, et de les transférer aux familles des victimes du terrorisme« , a déclaré le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich lors d’une conférence de presse.

Betsalel Smotrich a ajouté que « tant que l’Autorité palestinienne encourage le terrorisme, quel intérêt ai-je à l’aider à exister financièrement ? »

L’Autorité palestinienne verse des allocations mensuelles aux palestiniens et à leurs familles pour avoir perpétré des attentats terroristes contre Israël. En 2021, l’Autorité palestinienne a versé environ 512 millions de shekels dans le cadre de cette initiative.

La décision du gouvernement israélien de transférer les fonds du terrorisme de l’Autorité palestinienne aux victimes du terrorisme survient après que l’AP a orchestré, le 30 décembre dernier, une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies exhortant la Cour internationale de justice à rendre un avis consultatif sur « l’occupation prolongée » du territoire palestinien par Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités