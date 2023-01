L’ex-chef adjoint de Tsahal appelle à la désobéissance civile pour protester contre le gouvernement de Benjamin Netanyahu

L’ancien député et chef d’état-major adjoint de Tsahal, Yair Golan, a appelé mardi à des troubles civils « de grande envergure » pour protester contre les mesures prises par le gouvernement de Benjamin Netanyahu contre le système judiciaire.

« Contre le gouvernement malveillant et pervers, il n’y a qu’un seul moyen : un soulèvement civil à grande échelle. Destruction du système judiciaire, nominations politiques illimitées, autorisation pour les ultra-orthodoxes de faire ce qu’ils veulent avec l’argent de nos impôts : pourquoi serions-nous d’accord, pourquoi accepterions-nous cela sur nos têtes, sur nos poches, sur nos vies ? Nous ne serons jamais d’accord« , a déclaré Yair Golan sur son compte Twitter.

Yair Golan a précisé qu’il ne voulait plus « voir de manifestations polies » et qu’il souhaitait que « les entreprises israéliennes et les routes soient fermées« .

En réponse aux commentaires de Yair Golan, le député du Likud Ariel Kallner a déposé mardi une plainte pour sédition contre lui. Dans une interview au journal israélien Maariv, Ariel Kallner a affirmé « qu’il est impossible que les menaces remplacent les discussions. La police israélienne doit maintenir la loi et l’ordre et faire preuve d’une tolérance zéro pour les appels à la rébellion contre le gouvernement élu et les menaces explicites à son encontre de ne pas exécuter les politiques auxquelles il s’est engagé. »

L’année dernière, Yair Golan a provoqué un tollé après avoir traité les citoyens israéliens qui habitent à l’avant-poste d’Homesh situé en Judée-Samarie de « sous-hommes », déclenchant la colère des politiciens de droite qui l’ont accusé de diffamation et d’antisémitisme.

Eliran COHEN pour Israel Actualités