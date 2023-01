L’État d’Israël va agrandir son centre de formation des pilotes de chasse

Le ministère israélien de la Défense a signé mardi un accord avec l’entreprise israélienne Elbit Systems pour agrandir le centre d’entraînement aux missions de la base aérienne de Hatzor, qui contient des simulateurs d’entraînement au vol pour les avions de combat F-15 et F-16.

L’accord permettra d’agrandir le centre, de doubler le nombre d’heures de formation en vol, de réduire efficacement les coûts des vols et de permettre à l’avenir des exercices conjoints au sol et avec les forces aériennes.

L’accord est estimé à 80 millions de dollars et sera financé par l’aide militaire américaine, qui s’élève à plus de 3 milliards de dollars par an.

« L’armée de l’air israélienne continue de développer et de renforcer ses compétences face aux défis futurs. Dans le cadre de cet effort, le centre d’entraînement aux missions du réseau d’avions de chasse sera agrandi. Cela sera fait afin de renforcer la compétence du personnel navigant et de l’armée de l’air israélienne dans son ensemble, tout en générant une efficacité économique« , a déclaré le chef d’état-major de l’armée de l’air israélienne, le général Eyal Grinboim.

Selon le ministère israélien de la Défense, le centre de formation au pilotage est essentiel pour garantir les capacités opérationnelles des pilotes et offre une formation avancée et une expérience de simulation de vol en incorporant des systèmes d’affichage de pointe. Ces systèmes permettent une large gamme de simulations de vol, y compris la familiarisation de base avec l’avion, les situations d’urgence, la préparation de scénarios opérationnels et de missions.

Eliran COHEN pour Israel Actualités